Tajani: “mai missile contro i russi dal territorio italiano”

“Siamo contrari a inviare militari italiani in Ucraina” e “c’è l’impegno a usare il materiale militare che noi inviamo in territorio ucraino, mai in quello russo. Non spareremo mai un missile contro i russi dal territorio italiano: non siamo in guerra con la Russia“.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della registrazione della puntata odierna di “Porta a Porta”. ANSA

La Casa Bianca valuta di consentire a Kiev l’uso armi Usa in Russia