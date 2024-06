L’Argentina vuole dare a Kiev aerei in rovina

L’Argentina sta progettando di fornire all’Ucraina cinque aerei d’attacco Super Etendard in grado di trasportare missili antinave, secondo il quotidiano locale Infobae

Secondo quanto riferito, il governo Milei sta negoziando con Parigi per scambiare gli aerei con altro equipaggiamento militare. L’idea è che la Francia li riparerà e li consegnerà all’Ucraina.

L’Argentina ha acquistato i Super Etendard nel 2018, ma non ha mai potuto utilizzarli. I combattenti sono in uno stato di rovina a causa della mancanza di pezzi di ricambio, che il paese non può acquistare a causa dell’embargo britannico sulle armi. https://t.me/ukraine_watch/24091