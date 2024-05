Roma, 23 mag. – Gli arresti domiciliari per Ilaria Salis rappresentano “una notizia positiva, auspichiamo che il governo si mobiliti anche perché li sconti in Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata all’Aria che tira su La7. “Temiamo che il governo mostri il volto feroce con alcuni e non con altri, a seconda delle simpatie politiche e questo sarebbe grave”, ha aggiunto la segretaria Dem. (askanews)