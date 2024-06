Riccardo Magi: “libera frociaggine in libero Stato”

Riccardo Magi ha partecipato al gay pride di Roma. Ripetendo un termine usato da Bergoglio in riferimento alla situazione in Vaticano, il segretario di +Europa ha detto: “E’ importantissimo essere qui oggi perchè la condizione dei diritti delle persone LGBTQ+ è la spia dello stato di salute della democrazia. Abbiamo dedicato il nostro carro alla laicità dello Stato e quindi noi chiediamo libera frociaggine in libero Stato, cioè la religione deve rispettare questa libertà. Abbiamo un governo che ha sdoganato l’omofobia di stato. Questo vale per Meloni come per il generale Vannacci che quando parlano esprimono omofobia”.