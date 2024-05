Volontario Croce rossa stroncato da malore a 32 anni

La comunità di Mappano è sconvolta dall’improvvisa scomparsa di Andrea Scida, 32 anni, avvenuta durante una vacanza in Liguria con la sua famiglia. Andrea è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Gestiva il distributore Esso Santa Cristina tra Mappano e Borgaro, ed era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel volontariato.

Numerosi amici e colleghi della Croce Rossa Italiana (CRI) hanno voluto ricordarlo con affetto, lanciando una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. “Vogliamo ricordare Andrea, collega ed amico di tutti noi. Una vita dedicata alla sua famiglia ed al volontariato in Croce Rossa,” si legge in un comunicato ufficiale della CRI. Andrea aveva lavorato per un periodo nell’associazione, lasciando un’impronta indelebile. “Con lui se n’è andato un capitolo della nostra associazione, un padre e un marito dedito alla sua famiglia e al prossimo”. www.giornalelavoce.it