Turista derubata a Milano, arrestato algerino

Prima, in piazzale Loreto, ha tenuto sott’occhio diverse persone straniere. Poi è salito sul filobus 91 scendendo in via Sammartini, zona Stazione Centrale, e ha iniziato a osservare con attenzione la zona degli alberghi. In tutto ciò, i poliziotti della squadra mobile lo avevano notato e avevano deciso di “curarlo” per vedere che cosa facesse. È successo venerdì.

L’uomo, a un certo punto, ha notato una coppia arrivare con trolley al seguito ed entrare in uno stabile nel quale si trovano diversi hotel. Si è dunque avvicinato alla donna, le ha detto qualcosa per distrarsi, ha preso la borsa che aveva appoggiato sulla scala ed è scappato di corsa verso via Tonale. I poliziotti che avevano visto tutta la scena, lo hanno bloccato e restituito la borsa alla donna, una turista australiana di 46 anni. Nella borsa c’erano tra l’altro la patente, carte di credito, 420 dollari australiani e 35 euro.

Il malvivente è stato arrestato. Si tratta di un algerino di 52 anni senza fissa dimora e con una lunga sfilza di precedenti, risalenti anche agli anni ’90. www.milanotoday.it