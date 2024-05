Turchia: “Israele ha superato tutti i limiti”

“Israele ha superato tutte le linee rosse della coscienza umana, cercando una vittoria totale Israele sta portando l’intera regione verso la distruzione”

Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo pachistano Ishaq Dar a Islamabad, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt.

“Abbiamo sempre detto che Israele non sarebbe in grado di continuare la guerra se non avesse sostegno politico o militare. Condanniamo coloro che partecipano a questo crimine mentre danno ad altri lezioni di democrazia e diritti umani“, ha aggiunto Fidan, lanciando un appello internazionale per il riconoscimento della Palestina “nel nome della Giustizia e del Diritto” e chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza e l’invio di aiuti umanitari nella regione.

