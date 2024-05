Milano, in strada con machete: arrestato rapinatore cingalese

I raid nei locali. Poi le manette. Un uomo di 57 anni, cittadino dello Sri Lanka, regolare in Italia e senza precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l’accusa di tentata rapina dopo aver cercato di mettere a segno due colpi in una macelleria e in un mini market di via Menabrea.

In entrambi i casi, il 57enne è entrato nei negozi impugnando un grosso machete, con una lama da 32 centimetri, e intimando alle vittime di consegnargli il denaro presente in cassa. Dopo aver fallito i due “assalti”, il rapinatore è stato notato da un passante mentre si aggirava in strada con la lama in pugno. Alla vista degli agenti, l’uomo ha immediatamente posato l’arma e si è arreso. Per lui sono così scattate le manette. www.milanotoday.it