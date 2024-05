Xenotrapianto con rene di maiale: paziente muore dopo due mesi

L’ospedale ha dichiarato di non avere alcuna indicazione che la causa sia stata proprio il trapianto. Richard “Rick” Slayman, 62 anni, era stato sottoposto all’impianto di rene di maiale nell’ospedale generale del Massachusetts. I chirurghi ritenevano che l’organo sarebbe durato almeno due anni. Ieri, la sua famiglia e l’ospedale hanno confermato la morte di Slayman.

Fino a qualche anno fa, era impensabile lo xenotrapianto, ossia il trapianto di organi animali nell’uomo. Ma, grazie all’innovazione scientifica e alle modifiche genetiche sull’organo effettuate in laboratorio, l’operazione è diventata una realtà che si va consolidando in ambito medico.

In questo caso il rene geneticamente modificato era stato creato dalla compagnia eGenesis, che ha rimosso tra geni potenzialmente rischiosi che sarebbero stati la causa del rigetto da parte del sistema immunitario umano. In aggiunta, sono stati inseriti sette geni umani compatibili con il paziente. I retrovirus presenti nei maiali, che potrebbero infettare l’uomo, invece sono stati inattivati. tgcom24.mediaset.it

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr

