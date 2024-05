Sindaco Adams: “New York è la Roma d’America!”

Roma, 11 mag. – “Io sono il sindaco di New York, ma New York è la Roma d’America!”. Eric Adams si è rivolto così ai romani parlando a Trastevere dove ha preso parte alla grande iniziativa di volontariato “Roma Cura Roma”, a cui ha partecipato assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri proprio in una delle piazze dell’antico rione romano, Piazza San Cosimato.

Il primo cittadino della “Grande Mela” ha ricordato di essere a Roma per un meeting sulla fratellanza (Il World Meeting on Human Fraternity organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti) su invito di Papa Francesco, e ha detto che la risposta ai mali del Pianeta Terra è “cominciare a trattarla come un’unica famiglia”. (askanews)

I dati sulle violenze sessuali nella città di New York

Finora nel 2024 sono stati denunciati almeno 511 stupri in tutta la città, secondo i dati più recenti della polizia di New York.

Dei cinque distretti, Brooklyn ha il maggior numero di casi di stupro con 149, seguito da 141 nel Bronx, 114 nel Queens e 88 a Manhattan.

QUESTA E’ NEW YORK!

Graphic Warning: Disgusting video out of New York shows a man snag a woman with a belt before dragging her behind a vehicle. Video was posted online without further information.

E QUESTA E’ ROMA