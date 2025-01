New York, scatta la ‘tassa sul traffico’: 9 dollari al giorno

ROMA, 05 GEN – A New York è entrato in vigore il primo sistema di tassa sul traffico per i veicoli negli Stati Uniti: gli automobilisti pagheranno fino a 9 dollari al giorno, mentre per gli altri veicoli le tariffe variano , per transitare nella zona a maggiore congestione della città, nell’area a sud di Central Park che comprende la zona dell’Empire State Building, Times Square e il distretto finanziario attorno a Wall Street.

L’iniziativa – ricorda la Bbc – mira ad alleviare i noti problemi di traffico nella Grande Mela e a raccogliere miliardi per la rete di trasporto pubblico, ma ha incontrato resistenze, tra cui quella del famoso newyorkese e presidente eletto Donald Trump.

Due anni fa, il governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, propose per la prima volta una tassa di congestione, ma l’introduzione fu posticipata e rivista in seguito alle lamentele di alcuni pendolari e aziende. Il nuovo piano riprende un progetto sospeso a giugno che avrebbe comportato “troppe conseguenze indesiderate per i newyorkesi”.

Alla maggior parte degli automobilisti verrà addebitato un costo di 9 dollari al giorno per entrare nella zona a traffico limitato nelle ore di punta e di 2,25 dollari negli altri orari. I piccoli camion e gli autobus non pendolari pagheranno 14,40 dollari per entrare a Manhattan nelle ore di punta, mentre i camion più grandi e gli autobus turistici pagheranno una tariffa di 21,60 dollari. L’accusa ha incontrato numerose opposizioni, anche da parte delle associazioni dei tassisti. Ma l’opposizione più evidente è arrivata da Trump, che ha giurato di porre fine al progetto quando tornerà in carica questo mese. ANSA