Zohran Mamdani, il musulmano probabile sindaco di New York

Chi è Zohran Mamdani, il prossimo sindaco di New York e il suo programma alternativo

Le primarie dei democratici a New York si sono concluse con un colpo di scena, sconfitto il favorito della vigilia, l’ex governatore Andrew Cuomo è stato battuto da Zohran Mamdani, un 33enne. Il deputato statale fa parte dei socialisti d’America e si è presentato agli elettori della Grande Mela con un programma molto radicale: aumento delle tasse, trasporti pubblici gratuiti, blocco degli affitti e la creazione di supermercati gestiti dal comune.

Con ogni probabilità sarà dunque lui il prossimo sindaco di New York, visto che la città è ampiamente a maggioranza democratica. Mamdani ha vinto nettamente, raccogliendo il 43% delle preferenze contro il 36,5% di Cuomo.

Chi è Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani, probabile prossimo sindaco di New York, è giovanissimo. Ad appena 33 anni si appresta ad amministrare la città forse più importante del mondo. Mamdani è nato a Kampala in Uganda e dal 2021 siede nell’Assemblea dello Stato di New York ed è musulmano.

La sua campagna elettorale si è svolta in due modalità distinte: una online e una offline. Per convincere i giovani progressisti di New York il suo team ha puntato molto sui social, con video divertenti e curati, e ha coinvolto influencer e micro-celebrità newyorkesi. L’account Instagram di Mamdani ha oltre 650mila follower e quello su TikTok quasi 300mila.

Con un discorso celebrativo dopo mezzanotte, Zohran Mamdani ha citato Mandela per sancire la sua nomina a candidato Dem per sindaco di New York: “Sembra sempre impossibile finché non viene fatto”, ha detto. Mamdani, 33 anni, asiatico e musulmano, ha abbracciato sul palco Brad Lander, candidato ebreo arrivato terzo. “Metteremo fine al fascismo di Trump”, ha detto ai suoi sostenitori. “E ci opporremo – ha aggiunto – alle deportazioni degli immigrati“. Mamdani ha promesso di lottare per rendere sostenibile vivere a New York, incluso il prezzo degli affitti calmierati. “Il nostro sogno – ha detto – può diventare realtà”.

www.affaritaliani.it – foto LaPresse