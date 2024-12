Luigi Mangione, un vero assassino?

Il fatto è che i cittadini USA praticamente non hanno un’assistenza sanitaria neppure con una “copertura” assicurativa

di Augusto Sinagra – Non è per essere controcorrente o per il gusto di dire una cosa diversa e meno ancora ho interesse a provocare “scandalo”, ma credo che sia giusto un commento più appropriato in merito a quel che ha fatto Luigi Mangione a New York uccidendo Brian Thompson, Amministratore delegato di una delle più grandi assicurazioni mediche nordamericane.

Luigi mangione ha commesso un omicidio, sarà processato per questo e molto prevedibilmente sarà giudicato colpevole. L’evidenza delle prove mostra che egli ha commesso un omicidio e dunque è conseguente che egli sconti la giusta pena.

Tuttavia, questo è solo uno degli aspetti della tragica vicenda.

Un altro aspetto è quello relativo all’assistenza sanitaria in USA dove non esiste, come da noi o in altri Stati, un Servizio Sanitario Nazionale pubblico e sostanzialmente gratuito.

Uno degli aspetti più tristi della violenza della società nordamericana è che ognuno no viene giudicato per quello che è ma solo in ragione di quanti dollari ha in tasca.

Per l’assistenza sanitaria in USA è necessario avere una polizza assicurativa da parte di una delle Compagnie di assicurazione, che sono poche. Polizza che costa moltissimo.

A fronte di questo, come è ben noto a chi conosce la violenza della società nordamericana, le Compagnie di assicurazione sanitaria come, e soprattutto, quella di cui era AD la persona uccisa da Luigi Mangione, rifiutano sistematicamente di onorare la polizza rilasciata oppure ricattatoriamente offrono una somma vilmente molto inferiore a quanto previsto nella polizza e anche rispetto al costo delle cure cui fu costretto l’assicurato il quale si trova costretto ad accettare l’offerta ricattatoria oppure a dover affrontare un lunghissimo e costosissimo giudizio instaurato proprio da queste delinquenziali Compagnie di assicurazione allo scopo di ritardare il pagamento di quanto dovuto, costringendo l’assicurato ad affrontare un giudizio per il quale non dispone di soldi sufficienti a pagare i costosissimi Avvocati in USA.

I cittadini USA praticamente non hanno una assistenza sanitaria neppure con una “copertura” assicurativa e questo ovviamente provoca l’impossibilità di curarsi e, soprattutto, provoca un numero indicibile di vittime.

Questo è l’altro aspetto della vicenda di Luigi Mangione.

Cosa intendo dire? Intendo dire che Luigi Mangione ha reagito con la violenza ad una ben più grave violenza che ha provocato e provoca un numero incalcolabile di morti.

Vi è una legge scritta che va rispettata come è giusto che sia, ma esiste anche una legge che precede la legge scritta e che si riconnette ad una ineludibile esigenza di giustizia retributiva.

Ora, ognuno maturi le sue opinioni e il suo giudizio.

Prof. Augusto Sinagra