Bassetti: ‘vaccino Astrazeneca ritirato semplicemente perchè vecchio’

Il 7 maggio il comitato di sicurezza dell’EMA (Agenzia europea del farmaco) ha emesso un avviso in cui sconsiglia l’uso del vaccino AstraZeneca Vaxzevria citando un’ampia disponibilità di vaccini più recenti adattati alle varianti del virus.

In molti associano la notizia del ritiro al procedimento penale avvenuto a Londra, nel quale l’azienda anglo-svedese ha ammesso che il suo vaccino può causare trombosi come raro effetto collaterale, ma è un nesso privo di fondamento – spiega a Tgcom24 Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“Quello relativo alla trombosi è un fenomeno noto da tempo, tanto che stato inserito nel foglietto illustrativo tra i possibili rari effetti collaterali; infatti nel nostro Paese il vaccino di AstraZeneca non si utilizza più dal 2021. Il prodotto è stato ritirato semplicemente perché si tratta di un vaccino vecchio e non più adeguato rispetto alle varianti. Ed è la ragione per cui l’Ue ha deciso di puntare su quei vaccini a mRna più velocemente adattabili alle nuove varianti”.

Chi lo ha ricevuto rischia qualcosa?

“Tranquillizziamo definitivamente tutti quelli che sono stati vaccinati con AstraZeneca – dice a Tgcom24 Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – tutti i casi segnalati di trombosi indotta da vaccino si sono verificati entro due settimane dalla somministrazione del vaccino, quindi chi ha ricevuto il vaccino AstraZeneca da diversi mesi o addirittura anni non corre rischi di svilupparla”.

www.tgcom24.mediaset.it