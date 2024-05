Hamas, ‘accettiamo accordo su cessate il fuoco’

06 MAG – Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha informato il premier del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel “dell’approvazione da parte del movimento della loro proposta sull’accordo di cessate il fuoco”. Haniyeh ha chiamato direttamente i due leader al telefono, annuncia un comunicato di Hamas su Telegram.

Israele: “solito trucco”

“Hamas non ha accettato l’accordo. E’ il loro solito trucco”. Lo ha detto il ministro dell’Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il governo in Israele. ANSA

6 mag. (askanews) – “Lo scopo dell’azione a Rafah è distruggere gli ultimi quattro battaglioni di Hamas a Rafah. Non possiamo lasciarli lì. Hanno affermato molto, molto chiaramente che si riformeranno, riprenderanno Gaza e ripeteranno il 7 ottobre ancora e ancora. quando si tratta dei nostri ostaggi, faremo tutto ciò che è in nostro potere, tutto ciò che è in nostro potere per riportarli a casa, diplomaticamente e militarmente, faremo tutto ciò che è in nostro potere per riportarli a casa. Ma l’unica cosa che non possiamo permettere è che Hamas rimanga in piedi alla fine di questa guerra. Se ciò dovesse accadere, sarebbe una conseguenza disastrosa per Israele”. Lo ha dichiarato David Mencer, portavoce del governo israeliano.