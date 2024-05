Torture brutali della polizia su studente italiano in Florida, parla la madre

La madre: “Torture come la Gestapo. Matteo ha subito danni fisici e ha cercato più volte di togliersi la vita”

“Quello che ha subito mio figlio non dovrà succedere mai più a nessun’altra persona al mondo, tanto meno a un ragazzo di 25 anni, studente universitario all’estero. A Matteo, ragazzo solare, intraprendente e pieno di vita hanno tolto il sorriso e distrutto i sogni portandolo addirittura a cercare di togliersi la vita. È stato torturato: basta guardare i video per rendersene conto. Le azioni della polizia hanno rievocato in me le torture che la Gestapo attuava durante la Seconda guerra mondiale ai prigionieri e io andrò fino in fondo per ottenere giustizia” ha raccontato in un’intervista a Quotidiano Nazionale, la madre Vlasta Studenicova.

“Matteo sta male, molto male. Gli hanno distrutto la vita. È seguito da psicologi e psichiatri. Inizialmente è stato ricoverato in un ospedale a causa delle gravi ferite che aveva riportato. In seguito è stato trasferito in un ospedale psichiatrico perché a rischio suicidio – a causa delle brutali torture che gli sono state inflitte ha tentato di togliersi la vita più volte. Ancora adesso la notte sogna l’arrivo della polizia che lo tortura e si sveglia urlando. Lo devo sorvegliare giorno e notte”.

Dal punto di vista fisico “Mio figlio ha danni ai nervi di entrambe le mani provocati dalle manette strette fino all’inverosimile, non gli circolava più il sangue: all’inizio non riusciva nemmeno a tenere una tazza in mano, e adesso non riesce ad aprire il tappo di una bottiglia e ha entrambe le mani addormentate. Oltre a quello ha anche seri problemi al collo e alla schiena”.

Tajani sollecita la massima attenzione delle autorità Usa sul caso

Dall’inizio della vicenda il Consolato generale d’Italia a Miami sta seguendo il caso del connazionale arrestato dalla polizia a Miami beach nella notte fra il 24 e il 25 febbraio e rilasciato dopo due giorni. Il console generale a Miami, afferma una nota della Farnesina, ha sottolineato con le autorità locali l’inaccettabilità dei trattamenti che il giovane ha subito. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha già fatto sollecitare la massima attenzione al caso dell’ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell, ricordando che il governo italiano segue doverosamente ogni detenzione di cittadini italiani all’estero.

Amnesty: “Trattamento illegale e immotivato”

Per il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, il trattamento subito dallo studente italiano Matteo Falcinelli al momento dell’arresto a Miami, a febbraio, è “illegale”. “Immobilizzare per lungo tempo, mediante una tecnica che causa intenso dolore, una persona che evidentemente in quel momento non può costituire alcuna minaccia, è un trattamento illegale, che non trova alcuna giustificazione di sicurezza”, ha scritto Noury su X.

