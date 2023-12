Oggetto non identificato vola vicino all’Air Force One di Biden

Un oggetto volante non identificato (UFO) è stato visto nelle immediate vicinanze dell’Air Force One durante il viaggio di raccolta fondi del presidente Joe Biden a Los Angeles, aggiungendo un altro mistero al crescente numero di avvistamenti UFO negli Stati Uniti. Questo evento è stato riportato dai media locali, insieme ad un video ottenuto dell’enigmatico evento.

Il filmato è stato ottenuto da Peter e Joshua Solorzano mentre trasmettevano in live-streaming dal loro canale YouTube il momento in cui un aereo Douglas KC-10 riforniva l’Air Force One a mezz’aria sopra Los Angeles. Nel frattempo, sui social network alcuni utenti hanno escluso che l’avvistamento sia legato a un fenomeno naturale noto e lo associano a una sonda o a un pallone.