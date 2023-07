Ufo e alieni: “Rinvenuti resti non umani”

Gli Stati Uniti nascondono da tempo un programma segreto per il recupero e lo studio di oggetti volanti non identificati. Lo ha detto il maggiore David Grusch, ex agente dell’intelligence dell’Areonautica Usa, nel corso della sua attesa testimonianza davanti alla commissione di Controllo della Camera dei Rappresentanti Usa.

Oltre a lui sono stati ascoltati, sempre come testimoni due veterani dell’esercito che hanno avvistato nei mesi scorsi “oggetti volanti non identificati”, noti come Ufo, o che hanno assistito, utilizzando un termine più aggiornato, a Uap, “fenomeni aerei non identificati” (Unidentified aerial phenomena).

L’udienza – pubblica “perché il popolo americano merita la verità”, come ha precisato il deputato repubblicano Tim Burchett – si è tenuta per consentire al Congresso Usa di acquisire maggiori informazioni sulla materia, da anni al centro di un dibattito negli Stati Uniti, dove è considerata una questione di “sicurezza nazionale”, rispetto alla quale, secondo i veterani ascoltati, Washington finora è stata troppo riservata.

L’agente David Grush, ufficiale della Marina Usa, dichiara sotto giuramento per la prima volta che il governo degli Stati Uniti è in possesso di UFO e corpi non umani.