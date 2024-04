Marco stroncato da un malore a 22 anni

Chiaramonti (Sassari) – Se ne è andato a soli 22 anni martedì sera, intorno alle 21,30, Marco Spanu. Un nome che, per chi lo conosceva, era sinonimo di allegria e voglia di vivere, amicizia e bontà. Un ragazzo solare, con il sorriso sempre pronto a illuminargli il viso, tradito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Le sirene dell’ambulanza in una sera fredda e cupa e poi le ali di un elicottero. Segnali che, in un paese piccolo come Chiaramonti, dove è avvenuta la tragedia, non possono che mettere un po’ tutti in agitazione.

I tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 non sono bastati a tenerlo in vita. Quel dolore subdolo ha per sempre spento il suo sorriso e la sua giovane vita gettando i genitori, gli amici e tutti quelli che lo conoscevano nello sgomento e nella disperazione più nera. Due comunità intere, quella di Chiaramonti e di Erula, dove Marco risiedeva con i genitori Giusta e Gianni, che ora si stringono attonite alla famiglia.[…]

