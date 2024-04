Donna incinta accusa malore, morte lei e la bimba

Un intervento chirurgico di emergenza effettuato durante la notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto non è bastato a salvare la vita a una trentenne nigeriana incinta, arrivata in arresto cardiaco al pronto soccorso.

A quanto si è appreso, nel corso del massaggio cardiaco i medici si sono resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato i colleghi del reparto di ostetricia per procedere a un cesareo, ma per la mamma e la bimba che aveva in grembo non c’è stato nulla da fare.

La donna, che non era seguita dall’Asl di Taranto, aveva chiamato il 118 per forti dolori all’addome. Immediato il trasporto al pronto soccorso dove la trentenne è giunta in arresto cardiaco. Il personale sanitario ha iniziato le manovre rianimatorie e disposto un intervento chirurgico d’urgenza ma ogni tentativo è risultato vano. ANSA