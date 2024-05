Tragedia in una comunità catanese, 18enne stroncato da un malore

Un ragazzo siracusano di appena 18 anni, Kevin Fiorentino, è morto, per circostanze ancora del tutto da chiarire, in una comunità catanese. Le cause del decesso, secondo quanto riportato dal quotidiano online BlogSicilia, sarebbero da attribuire a un infarto, ma saranno le autorità mediche a stabilirlo con certezza. In pochi istanti, nella struttura è arrivato il personale medico del 118, che ha provato a far riprendere il battito al ragazzo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha lasciato increduli e affranti familiari e amici di Kevin l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. “Oggi sentire questa tremenda tragica notizia mi ha distrutto il cuore – si legge in un post pubblicato su Facebook – Kevin, non ci sono parole. Ti ho visto nascere e crescere, eri come un figlio per tutti noi, gentile ed educato. Non oso immaginare il dolore dei tuoi familiari, mi stringo fortemente alla famiglia, il mio pensiero va anche al tuo piccolo amato fratellino. Non si può accettare una cosa del genere, stavi per compiere i tuoi 18 anni. Fai buon viaggio amore mio, ti porteremo sempre nel cuore”. www.cataniatoday.it