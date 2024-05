Malore improvviso: morto nella notte avvocato di 46 anni

E’ morto nella notte a causa di un malore improvviso il consulente del lavoro Simone Tutino. Il legale, molto conosciuto a Udine, aveva 46 anni

Lavorava assieme al padre Santo e alla sorella Francesca nello studio di famiglia, al civico 4 di via Vittorio Veneto, a Udine. Tra i tanti settori in cui era impegnato anche quello della consulenza ai giocatori di calcio dell’Udinese. Nell’ultimo periodo aveva anche assistito un giovane della provincia di Udine che era stato minacciato da alcuni giocatori dell’Inter in un noto locale milanese.

Simone Tutino era anche molto attento alle questioni che riguardano la sua città e in particolare il luna park di piazza Primo Maggio a Udine che spesso ha provocato difficoltà di dialogo con i residenti. www.ilgazzettino.it