Malore improvviso, morto enologo di 38 anni

Sabato sera era a Salgareda, con alcuni conoscenti, ed è stato improvvisamente colpito da un malore, probabilmente un infarto

TREVISO – L’uomo è stato soccorso dai presenti, poi dal medico e dagli infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello dove è stato ricoverato d’urgenza. Dopo due giorni di agonia, lunedì, purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre. A perdere la vita un 38enne, rappresentante enologo, Diego Perin, molto conosciuto nella zona di Gorgo al Monticano dove nei giorni scorsi la notizia si è diffusa, destando forte cordoglio.

La famiglia, rimasta sconvolta, non ha ancora comunicato la data delle esequie e attende di conoscere le cause del decesso: potrebbe essere infatti richiesto un esame autoptico. Anche la sindaca, Giannina Cover, ha manifestato il dolore della comunità per la tragica fine dell’uomo che viveva con i genitori, Renato e Annarella, molto conosciuti. Il 38enne lascia anche una sorella, Martina, e il fratello Patrizio. Diego Perin aveva recentemente cambiato azienda ed è da tutti descritto come una persona buona, semplice e sensibile. www.trevisotoday.it