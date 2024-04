Soumahoro: “Fine Ramadan sia festa nazionale italiana”

Aboubakar Soumahoro, il deputato ex Avs di origine ivoriana, vuole introdurre la festività del Ramadan. “Vorrei augurare dal profondo del cuore Eid Al Fitr Mubarak (Buona festa) a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo”, scrive in un post pubblicato sui suoi profili social. E annuncia di aver depositato una nuova proposta di legge: “Colgo l’occasione per comunicare che ho presentato una proposta di legge per rendere festivo il giorno dopo la fine del Ramadan, la festa di Eid Al Fit”.

“Oltre a rispettare i principi della laicità dello Stato e della pluralità religiosa previsti dalla Costituzione”, aggiunge Soumahoro, “credo che questo sia un modo concreto per riconoscere, aggiornare, adattare e armonizzare le leggi del nostro Paese con la realtà attuale e rinnovata”.

Infatti, conclude il parlamentare, “l’Italia è cambiata, arricchendosi di pluralità, anche dal punto di vista religioso. Oggi, l’Islam è la seconda religione più diffusa. Il nostro Paese è la terza nazione nell’Unione Europea, dopo Germania e Francia, per presenza di persone della comunità di fede musulmana. Viva l’Italia Plurale!”, conclude Soumahoro.

www.liberoquotidiano.it