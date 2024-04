“Noi irrudicibili”. PIAZZA LIBERTA’, intervento del dr. Massimo Citro

NOI IRRIDUCIBILI

PIAZZA LIBERTA’, intervento del dr. Massimo Citro Della Riva – medico chirurgo e scrittore – estratto dalla puntata di sabato 6 aprile 2024

Si è parlato del corposo rapporto corredato da 50 domande, inviato alle presunte istituzioni sanitarie da oltre mille medici – che non hanno mai ricevuto risposta – su argomenti come la mancata esenzione dei soggetti a rischio e per chi era già immunizzato.

E’ anche stata spiegata la reazione che i cittadini dovrebbero avere e dimostrare nei confronti della classe politica che, ormai da tempo, non risponde più al popolo, ma ai poteri sovranazionali; ragione per cui si dovrà fare rete, almeno tra NOI IRRIDUCIBILI, per organizzarsi e prepararsi a riprenderci le chiavi di casa.

