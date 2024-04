Benevento, avvocato di 56 anni si accascia in strada e muore

Benevento. L’avvocato 56enne Carlo Paglia, ieri mattina, è stato colpito da un malore improvviso mentre era per strada. L’uomo si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei passanti. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Unità di Rianimazione Croce Rossa 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia anche l medico legale, il magistrato di turno, la polizia e la polizia municipale per le indagini del caso.

Un dolore immenso per la comunità e per tutti coloro che amavano e stimavano l’avvocato civilista che aveva seguito la tradizione di famiglia. Avvocato il padre Antonio ed avvocato il fratello Luca, quest’ultimo noto anche per il suo impegno in politica. www.positanonews.it