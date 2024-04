Operatori umanitari uccisi, Netanyahu: “tragico errore, in guerra succede”

“E’ stato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu all’uscita dell’ospedale sui sette uccisi dell’ong World Central Kitchen a Gaza. “Questo succede in guerra e – ha aggiunto – apriremo un’indagine. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada piu'”.

Sono tre i cittadini britannici uccisi con altri quattro operatori umanitari nel raid israeliano che ha colpito un convoglio dell’ong americana Wck mentre portava aiuti nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media del Regno Unito citando fonti della stessa ong, dopo che inizialmente si era parlato di un cittadino britannico tra le vittime. Gli altri volontari colpiti a morte sono un uomo con doppia cittadinanza di Usa e Canada, un palestinese, un polacco e un’australiana.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha riconosciuto che le forze israeliane hanno effettuato l’attacco in cui a Gaza sono rimasti uccisi 7 operatori umanitari di World Central Kitchen. “Purtroppo nell’ultimo giorno c’è stato un tragico incidente in un attacco non intenzionale delle nostre forze su persone innocenti nella Striscia di Gaza”, ha detto Netanyahu, aggiungendo che i funzionari stanno “controllando a fondo” e “faranno di tutto perché questo non si ripeta”. A seguito dell’attacco il World Central Kitchen ha sospeso le sue operazioni a Gaza. tgcom24.mediaset.it