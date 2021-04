Biden: “vaccinarsi è obbligo morale, lo ha detto anche il papa”

“Condividiamo i sentimenti di Papa Francesco che ha affermato come vaccinarsi sia un obbligo morale”. Lo afferma il presidente statunitense, Joe Biden, nel messaggio di Pasqua alle famiglie americane, fatto insieme alla first lady, Jill.

“Vaccinarsi può salvare la vostra vita e la vita degli altri” sottolinea Biden nel video postato su Twitter. “Solo vaccinando le nostre comunità possiamo non solo battere il virus, ma anche avvicinare il giorno in cui torneremo a celebrare le feste insieme” rainews.it

In realtà, il vaccino danneggia chi ci è vicino – Covid, Lopalco: ”medici vaccinati hanno infettato alcuni reparti”

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt

