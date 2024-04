“La maglia 44 della Germania ricorda le SS”: Adidas la ritira dal mercato

Il numero 44 ricorda uno dei simboli nazisti più cupi, i social si scatenano, e la maglia della Germania con quel numero sarà ritirata. Lo ha annunciato Adidas, che ha spiegato alla Dpa tramite il portavoce della società Oliver Brüggen di aver “bloccato la personalizzazione delle magliette nel nostro negozio online”, Nel nuovo design della maglia realizzata dal produttore per Euro 2024, il numero 44 richiamerebbe i simboli grafici delle ‘Schutzstaffel’ (le famigerate SS) del periodo nazista.

Adidas e l’inclusione

Adidas ha spiegato anche che “i responsabili del design dei nomi e dei numeri sono la Federcalcio tedesca (DFB) e il suo partner 11teamsports. In Adidas lavorano persone provenienti da circa 100 nazioni – ha proseguito Brüggen –. La nostra azienda sostiene la promozione della diversità e dell’inclusione e come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi sua forma”.

La società ha insistito sul fatto che “qualsiasi tentativo di promuovere opinioni controverse o esclusive non fa parte” dei suoi valori come marchio, e ha “fermamente” respinto qualsiasi commento secondo cui questa fosse l’intenzione di Adidas. www.repubblica.it/sport