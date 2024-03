“Appello per la pace in Medio Oriente”

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di domenica 31 marzo 2024

L’auspicio che si propone Armando Manocchia – conduttore e autore del programma – è quello di rivedere una “marcia della speranza”, come quella del 4 e del 19 ottobre del 2016, che ha visto donne palestinesi e israeliane camminare insieme verso Gerusalemme per chiedere la pace.

La trasmissione è stata un invito a pregare per la fine del sanguinoso conflitto e inviare un appello ai belligeranti per far tacere le armi, un gesto propedeutico per arrivare ad una pace duratura.

A chiederlo sono:

un ebreo – Massimiliano Salvini, capo della Comunità ebraica er kibbutz e fondare del gruppo ufec unione fratelli ebrei e cristiani;

un cristiano – don Roberto Caria, professore associato di morale sociale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;

Alessio Pinna – laureato al PISAI Pontificio Istituto di Studi Arabi e Isalmici di Roma;

Franco Fracassi, giornalista e scrittore, esperto di geopolitica e di comunicazione, reporter in teatri di guerra (Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq, Afghanistan, Ucraina).

