MALASANITA’ ITALIANA: CANALE TERMINALE

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 24 marzo 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

Ines Buonora – già avvocato civilista, mediatrice familiare e amica spirituale per percorsi di meditazione e introspezione. Ines ha scritto 3 ibri, molti articoli da opinionista e centinaia di poesie pubblicati sul suo blog inesbuonora.wordpress.com

Eleonora Coletta – avvocato pubblico, professore a contratto di Diritto del lavoro all’Università di Bari. Per 15 anni legale della Asl di Taranto. Vicepresidente del Comitato “Verità e Giustizia vittime Covid Moscati di Taranto – per non dimenticare”. Autrice, suo malgrado, del libro CANALE TERMINALE vedova di malasanità, con la prefazione di Maria Giovanna Maglie.

Una tragedia raccontata da chi l’ha vissuta

La puntata prende spunto da quanto accaduto all’Ospedale oncologico Moscati di Taranto, vicenda che Eleonora Coletta denuncia con coraggio, girone dopo girone, descrivendo la realtà atroce e spaventosa della sanità italiana, spesso ormai percepita dai pazienti come un vero e proprio ostacolo alla propria sopravvivenza: un crudo spaccato di una malasanità tutta italiana di cui, ancora oggi, i cittadini sono vittime.

Eleonora ha spiegato come ha perso il padre Francesco e il marito Dario. Non un luogo di cura ma un vero e proprio “canale terminale”, meglio conosciuto come terapia intensiva, dove le vite vengono sospese, abbandonate su un binario morto.

