Von der Leyen: ‘mozione di sfiducia voluta da no-vax e amici di Putin’

Strasburgo – “Non dovremmo farci illusioni sulle minacce che la nostra democrazia affronta. Siamo entrati in un’era di lotta tra democrazia e illiberalismo. Vediamo la minaccia allarmante dei partiti estremisti che vogliono polarizzare le nostre società con la disinformazione.

Non c’è prova che abbiano delle risposte, ma c’è ampia prova che molti sono sostenuti dai nostri nemici e dai loro burattinai in Russia o altrove. Questi sono movimenti alimentati da cospirazioni, dai no-vax agli apologeti di Vladimir Putin. E basta guardare alcuni dei firmatari di questa mozione per capire cosa intendo”.

Lo dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo, rispondendo all’europarlamentare di Ecr Gheorghe Piperea che ha presentato la mozione di sfiducia contro di lei. Ebs Fonte: Agenzia Vista