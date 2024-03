Consigliere di Zelensky: ‘la Russia non ha le forze per conquistarci’

“Putin – dice Oleksiy Danilov in un’intervista al Corriere – davvero sta diventando il prossimo Hitler e può trovare emuli, occorre capirlo, nella dittatura è facile manipolare le opinioni pubbliche”. E ammette le difficoltà sul campo: “La situazione al fronte è sempre complicata, sia che si attacchi o ci si difenda, e per i soldati è normale chiedere di continuo armi e munizioni. Noi resisteremo al meglio, ma senza dubbio abbiamo bisogno di aiuto”.

Danilov, consigliere di Zelensky e responsabile del Consiglio nazionale per la difesa, nega poi che Kiev vada verso una sconfitta: “Assolutamente no. L’Ucraina vincerà. La Russia non ha le forze per conquistarci, non lo può fare“.

“Ricordiamo assieme ciò che accadde ai tempi di Hitler e Mussolini. L’Europa ora deve stare in guardia, occorre vigilare specie sugli estremisti di destra e sinistra innamorati del regime di Mosca“.

Poi lancia un messaggio: “Ho tanti amici in Italia che sarebbero contenti di inviare i loro soldati da noi”.