Malore a 57 anni, morto l’imprenditore Alberto Lombardini

Reggio Emilia, 20 marzo 2024 – Un lutto improvviso colpisce l’industria reggiana. In mattinata, stroncato da un malore, probabilmente nel sonno, è deceduto l’imprenditore Alberto Lombardini, 57 anni, fondatore della società Tecnove di Novellara. Si trovava in Francia, in una delle sue tante trasferte per lavoro, per i contatti con i clienti.

In mattinata, al momento del risveglio, uno dei suoi collaboratori e il personale dell’hotel lo hanno rinvenuto in camera, privo di vita, stroncato da un malore. Inutili i soccorsi sanitari. In breve tempo la notizia di questo lutto improvviso si è diffusa tra dirigenti e personale di Tecnove, oltre che fra gli imprenditori reggiani. […]

