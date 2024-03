Putin e il mondo multipolare

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 17 marzo 2024

Contrariamente a molti leader occidentali, Putin è molto amato dalla grande maggioranza del suo popolo.

Mentre si svolgono le elezioni presidenziali in Russia, Armando Manocchia ed i suoi autorevoli ospiti

Gianfranco Vestuto – giornalista,

Daniele Trabucco – costituzionalista,

Giacomo Gabellini – scrittore e ricercatore di questioni economiche e geopolitiche,

il Generale Francesco Cosimato,

fanno un’analisi obiettiva sul presidente della Federazione Russa, sul suo reale impatto nella scena mondiale e sul conflitto russo-ucraino, che si trascina ormai da oltre due anni, nonostante le voci su una fantomatica trattativa di pace di cui, in realtà, non si scorge la conclusione.

In questa puntata, ascoltiamo una narrazione diversa rispetto alla propaganda che viene imposta ogni giorno dal mainstream, dai politicanti guerrafondai e dai professionisti della menzogna; un invito a ragionare con la propria testa.

