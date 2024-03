Malore mentre fa jogging, muore presentatore Bbc di 32 anni

Nick Sheridan, il presentatore della BBC Scotland, è morto il 7 marzo all’età di 32 anni

I primi “segnali” erano arrivati pochi giorni prima: a causa di un aneurisma celebrale aveva perso i sensi mentre stava facendo jogging. La sua morte è stato un colpo molto duro per la sua azienda.

Nick Sheridan, nato a Wexford (Irlanda) ha lavorato nel mondo della radio e della televisione per molti anni. Prima di entrare a far parte della BBC, ha presentato RTE News2day , il programma di notizie per giovani dell’emittente nazionale irlandese. Nick Sheridan è entrato a far parte della BBC in scozia nel 2018 ricoprendo inizialmente il ruolo di ricercatore poi è passato a reporter, corrispondente e presentatore. Il 32enne era anche un grande appassionato di scrittura di libri per bambini.

Il ricordo

Nick Sheridan era molto amato dai suoi colleghi e non solo. Il capo di BBC news, Gary Smith, lo ha ricordato con queste parole: «Nick era un collega meraviglioso, era un giornalista, un presentatore e un autore di enorme talento, e una di quelle rare persone che illuminano la vita di tutti coloro che le circondano. Divertente, intelligente, gentile. I nostri cuori vanno ai suoi genitori che sono stati con lui negli ultimi dieci giorni, al suo compagno Lewis e a tutti gli altri familiari e amici.

Il primo ministro scozzese Humza Yousaf ha voluto omaggiare il giornalista nella camera del parlamento: «giornalista e autore di grande talento, molti di noi in quest’aula sono stati intervistati da Nick sia su BBC Drivetime che su molti degli altri programmi da lui presentati»

www.ilmessaggero.it