IL G7 DI TRENTO – la gabbia tecnologica

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di sabato 9 marzo 2024

Ospiti di Armando Manocchia, autore e conduttore del programma televisivo, sono:

MAURIZIO MARTUCCI, giornalista e scrittore, esperto di transizione digitale e nuove tecnologie;

SILVIA GUERINI, saggista, attivista;

LAURA TONDINI, attivista di Trento e presidente dell’associazione ‘Uniamoci Trentino’;

ANDREA GRIECO, matematico, fisico, saggista;

ALESSANDRO RATTI, ingegnere elettronico.

In questa puntata si parla di Transizione digitale e cioè della gabbia tecnologica, ovvero di quel sistema di controllo che si basa su: Intelligenza Artificiale. Algoritmi. Reti 5G. Digitalizzazione. Smart City. Città 15’. ZTL. Autovelox. IT Wallet. Telecamere di sorveglianza. Programmi di tracciamento costante. Transumanesimo e altre diavolerie create ad hoc per ledere i diritti costituzionali e limitare le libertà fondamentali dei cittadini.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta