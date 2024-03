Kiev: ‘mai ricevuti i 16 miliardi raccolti dalla Commissione UE’

L’Ucraina afferma di non aver ricevuto 16 miliardi di euro di aiuti raccolti nel 2022

Il primo ministro ucraino Denys Chmygal ha dichiarato lunedì che il suo Paese non ha ricevuto i 16 miliardi di euro in aiuti raccolti dalla Polonia e dalla Commissione europea durante due conferenze dei donatori tenutesi a Varsavia nel 2022, sulla scia dell’invasione russa.

“Questi fondi sono stati raccolti. Secondo le nostre informazioni, più di 10 miliardi di euro alla prima (conferenza) e più di 6 miliardi alla seconda”, ha detto Chmygal in una conferenza stampa a Kiev, mentre il suo Paese è preoccupato per il crollo del sostegno occidentale dopo due anni di guerra. Secondo lui questi fondi “sono stati raccolti dalla Polonia insieme alla Commissione europea per sostenere l’Ucraina”. “Non sappiamo cosa sia successo a questi fondi. Come sono stati spesi, cosa hanno sostenuto? L’Ucraina non ha ricevuto nulla”, ha continuato il capo del governo.

Your browser does not support the video tag.

Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina lanciata nel febbraio 2022, l’Occidente ha annunciato lo stanziamento di decine di miliardi di euro a sostegno di Kiev. All’inizio di aprile 2022, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato a Varsavia che una campagna internazionale di raccolta fondi aveva raccolto 10,1 miliardi di euro per sostenere le persone sfollate in Ucraina a causa delle ostilità. Il governo polacco ha poi annunciato che la conferenza dei donatori tenutasi a Varsavia aveva raccolto più di 6,3 miliardi di euro per gli aiuti umanitari all’Ucraina.

www.lefigaro.fr