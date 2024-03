– Mattarella o Manganella?

– Padri sottratti

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 3 marzo 2024

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE MATTARELLA

Nella prima parte della puntata, gli ospiti di Armando Manocchia sono

il prof. Giuseppe Mastruzzo

e il professore ‘studente’ Davide Tutino

che recentemente si sono recati in Russia violendo l’embargo.

Si parla dei conflitti Israele-Hamas e Russia-Ucraina, della forza del potere contro il diritto e contro la verità, dell’inserimento dei filo-russi in liste di proscrizione per colpire il dissenso, che ricordano i tempi più bui della storia.

PADRI ALLONTANATI DAI FIGLI

Nella seconda parte si racconta il dramma dei padri sottratti, e viceversa dei bambini a cui viene sottratto il padre, una piaga dolorosa che affligge il Paese e che colpisce genitori e figli.

OSPITI:

dott. Alessandro Drudi

Giuseppe Apadula, architetto

dott.ssa Mirella Zagaria

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta