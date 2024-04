Burkina Faso sospende BBC e Voice of America

Il Burkina Faso ha sospeso le trasmissioni radiofoniche della BBC Africa, finanziata dal Regno Unito, e di Voice of America (VOA), finanziata dagli Stati Uniti, a causa di un rapporto che accusava l’esercito del paese di condurre esecuzioni di massa

di J. C. Okechukwu – In un rapporto pubblicato giovedì, Human Rights Watch (HRW), un gruppo con sede negli Stati Uniti, ha accusato le forze militari del paese di aver “giustiziato sommariamente” almeno 223 civili, tra cui almeno 56 bambini, in due villaggi, a febbraio. L’HRW ha quindi invitato le autorità a indagare sui massacri.

Secondo il rapporto, l’esercito burkinabe avrebbe commesso atrocità di massa contro i civili in nome della lotta al terrorismo. HRW suggerisce anche che il “massacro” sembrava essere parte di una “campagna militare diffusa” contro i civili accusati di collaborare con gruppi armati, riferisce RT.

In risposta, il Consiglio per la comunicazione del Burkina Faso ha affermato che il rapporto di HRW conteneva dichiarazioni “perentorie e tendenziose” contro l’esercito che potrebbero creare disordine pubblico. Ora ha messo in guardia altre reti mediatiche dal riportare il rapporto di HRW sulle presunte uccisioni di massa da parte dell’esercito.

Secondo le autorità citate dai media, le trasmissioni delle due testate (BBC e VOA) sono state sospese e anche i loro siti web sono stati vietati e chiusi per almeno due settimane. Sia la BBC che la VOA hanno affermato che intendono continuare a coprire gli eventi nel paese.

Molti sostengono che il divieto di due settimane sia probabilmente il preludio a un divieto totale che potrebbe entrare in vigore allo scadere delle due settimane. Divieti simili si sono verificati in Mali e Niger e iniziano sempre con un divieto di poche settimane e poi finiscono per diventare un divieto permanente.

Non tengo conto di chi commette crimini contro i civili, ma quando organizzazioni con sede e finanziate dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sono in tutta l’Africa a distribuire reportage negativi sui governi che non si allineano con le politiche occidentali, diventa davvero difficile da credere, qualunque cosa dicano.

Ricordo quei giorni in cui l’allora presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan, stava combattendo Boko Haram e una di queste organizzazioni con sede negli Stati Uniti, Transparency International o Human Rights Watch, uscì con un rapporto secondo cui Jonathan stava bombardando civili innocenti. nel nord e non Boko Haram. Hanno anche pubblicato la mappa di Google Earth per mostrare l’entità dei bombardamenti nei quartieri civili. Ma in seguito avremmo scoperto che era tutta una bugia: Jonathan stava davvero uccidendo solo i terroristi e non i civili. Questo è ciò che li ha spaventati!

Non dimenticherò mai come Richard Quest della CNN, Christiane Amanpour e tutti i pezzi grossi della CNN e i ragazzi della BBC fossero ovunque, correndo nel nord della Nigeria come scoiattoli, solo per dimostrare che Jonathan stava uccidendo civili anziché terroristi. Tutto ciò aveva lo scopo di spaventare il governo dall’attaccare i terroristi e garantire che i terroristi fossero protetti. E lo erano!

Nel momento in cui Jonathan ha lasciato il potere e i terroristi si sono rafforzati sotto Buhari, scatenando il caos ovunque in Nigeria, nessuno di quei patetici simpatizzanti dei terroristi nei media si è preoccupato di ciò che i civili stavano passando nelle mani di questi terroristi sponsorizzati. Se amavano così tanto i civili, se tutto ruotava intorno ai civili e non ai terroristi, perché non hanno sostenuto la campagna sotto Buhari? Risposta: Non si è mai trattato di civili. Si è sempre trattato di proteggere i loro terroristi.

Quindi non si può incolpare il Burkina Faso. Ora sono allineati con la Russia, il nemico dichiarato dell’Occidente/USA. Come puoi aspettarti che un’organizzazione con sede in America/Regno Unito dica la verità o riferisca su qualsiasi cosa possa favorire quel governo? È un dato di fatto, queste organizzazioni mediatiche e ONG operano come spie per i loro singoli governi. Ecco perché la loro credibilità, da HRW a BBC a VOA, è già nel fango e li pre-squalifica per puntare qualsiasi dito accusatore, data la loro ricca storia di pregiudizi palesi.