Russia, Sberbank realizza un utile netto record

La più grande banca russa, Sberbank, ha realizzato un utile netto record di 1.500 miliardi di rubli (15 miliardi di euro) nel 2023, nonostante le (grazie alle, ndr) sanzioni occidentali. Lo segnala oggi il Financial Times.I risultati per l’intero anno di Sberbank hanno mostrato un aumento di oltre cinque volte dei profitti rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alle attività di prestito. Con una partecipazione del 50 per cento più una quota, lo statoè l’azionista di maggioranza di Sberbank, il cui amministratore delegato Herman Gref è un collaboratore di lunga data del presidente russo Vladimir Putin.

(askanews)