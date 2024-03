Von der Leyen propone dazi su import di cereali russi

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di aver proposto dei dazi sull’importazione dei cereali russi all’interno dell’Ue

Bruxelles – “Abbiamo preparato una proposta per aumentare i dazi sulle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia” di alcuni prodotti agricoli. “Ci sono diverse buone ragioni per fare questa proposta: impedirà ai cereali russi di destabilizzare il mercato Ue; impedirà alla Russia di usare i ricavi derivanti dall’esportazione di queste merci nell’Ue e assicurerà che le esportazioni illegali russe di grano ucraino rubato non entrino nel mercato dell’Ue”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La proposta riguarda in particolare “i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati” importati nell’Ue provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, ha specificato von der Leyen. (adnkronos)