“Non rappresenta l’italianità”, Paola Egonu querela Vannacci

Paola Egonu non ci sta e dice no all’archiviazione della querela sporta dall’atleta nei confronti di Roberto Vannacci, il generale che nel suo libro ha scritto così della pallavolista azzurra: «Anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità». Una teoria sostenuta dal militare anche in alcune dichiarazioni successive alla pubblicazione del suo primo libro.

Da qui la decisione della pallavolista che in una querela depositata a Bergamo e trasmessa a Lucca per competenza territoriale, visto che Vannacci abita a Viareggio, accusa di diffamazione il generale, contestando appunto le frasi sui “tratti somatici”.

Il pubblico ministero, nel frattempo, ha optato per l’archiviazione, una decisione che è stata però impugnata dai legali di Egonu. Toccherà al giudice dell’udienza preliminare decidere se procedere con l’archiviazione o procedere con il giudizio nei confronti del militare. (lastampa.it)