Asti, rapina alla sala slot : arrestato cingalese

ASTI – Un giovane con il viso parzialmente travisato, si era introdotto, giovedì 15 febbraio verso le 20, nella sala slot machine di corso Alfieri 110 e, sotto la minaccia di un coltello di grandi dimensioni, si era fatto consegnare da una dipendente circa 5mila euro dell’incasso. Il malvivente era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Ricevuto l’allarme lanciato dal titolare dell’esercizio, i Carabinieri hanno coordinato le ricerche e hanno rapidamente identificato il rapinatore, un 35enne cingalese con precedenti. Fondamentali i dettagli sui connotati e sull’abbigliamento indossato raccolti dalla pattuglia intervenuta e, soprattutto, le immagini di videosorveglianza visionate dai militari.

L’autore è stato cercato nelle zone limitrofe e nei pressi della sua abitazione, sita non molto distante dalla sala da gioco, tant’è che poche ore dopo, i militari della compagnia Carabinieri di Asti lo hanno localizzato e fermato in corso alla Vittoria mentre stava rincasando a bordo di un monopattino. Perquisito sul posto, l’uomo è risultato in possesso di una cospicua quantità di monete da 1 e 2 euro, ritenuta una parte della refurtiva. Nell’abitazione perquisita dai militari, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni coltelli, un tirapugni e altro denaro contante di cui l’interessato non ha saputo giustificare la provenienza.

L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata e affidato alla prigione cittadina, la convalida è poi arrivata dal Gip che ha applicato la custodia cautelare in carcere. www.gazzettadalba.it