Germania, ministra Baerbock: Israele rispetti il diritto umanitario internazionale

Roma, 13 feb. – Israele ha l’obbligo di garantire il diritto umanitario internazionale e “corridoi umanitari sicuri” per i civili a Rafah, prima di compiere qualsiasi incursione contro Hamas nella città meridionale della Striscia di Gaza. Ad affermarlo è la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock al termine dei colloqui con l’omologo palestinese Riad al-Malki a Berlino.

Leggi anche

► Germania, il nonno della ministra Baerbock era un nazista convinto

“Israele ha il diritto di difendersi contro il terrore brutale di Hamas, in questo senso il diritto all’autodifesa, come ogni altro Paese al mondo. E Israele, come ogni altro Paese al mondo, ha il dovere di rispettare il diritto umanitario internazionale. L’ho messo in chiaro negli ultimi tre mesi e lo chiarirò nuovamente nei prossimi giorni”, ha detto Baerbock. (askanews)