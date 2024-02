Kamala Harris: ‘sono pronta a servire come leader’

NEW YORK, 12 FEB – La vicepresidente Kamala Harris si dice pronta a “servire” come leader. Mentre i timori sull’età avanzata di Joe Biden dilagano, Harris – in un’intervista al Wall Street Journal condotta due giorni prima del rapporto del procuratore speciale Robert Hur – assicura: “Sono pronta, non c’è dubbio”.



Kamala Harris con il figlio di Soros

Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha cercato di rilanciare l’immagine di Harris che, nei sondaggi, registra performance peggiori di Biden. Sulla vicepresidente l’attenzione è alta, considerato l’età del presidente e la possibilità che potrebbe essere lei a sostituirlo nel caso in cui succedesse qualcosa mentre è in carica. (ANSA)