Morto l’uomo che si è dato fuoco davanti tribunale Trump

Dramma durante la quarta udienza del processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo in jeans e t-shirt grigia ha lanciato in aria dei volantini “cospirazionisti”, si è cosparso con un liquido infiammabile e si è dato fuoco all’esterno del tribunale, nell’area di un parco transennata per i fan del tycoon, nonostante le ingenti forze dell’ordine presenti.

Ignote per ora le cause del gesto

Alcuni dei volantini riguardavano l’ex presidente George W. Bush, l’ex vicepresidente Al Gore e l’avvocato David Boies, che rappresentò Gore nel riconteggio delle elezioni del 2000. Uno ha riferimenti ai “miliardari malvagi”. Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo come Maxwell Azzarello, 37 anni, residente a St. Augustine in Florida, e ritengono sia un fautore delle “teorie del complotto”. I soccorsi sono stati inutili, l’uomo è deceduto. ANSA