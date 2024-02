False attestazioni ai migranti per rimanere in Italia, 5 arresti

COSENZA, 09 FEB – La Polizia ha proceduto stamani all’arresto di 5 persone italiane ed extracomunitarie, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip su richiesta della procura di Cosenza. Gli indagati sono accusati di avere favorito la permanenza illegale in Italia di numerosi stranieri.

In particolare, secondo l’accusa, attraverso la presentazione di false attestazioni allo sportello unico per l’immigrazione, per attivare e concludere la procedura di emersione dal lavoro irregolare che consentiva di richiedere e successivamente ottenere, titoli di soggiorno che regolarizzavano apparentemente la permanenza sul territorio italiano.

Uno degli arrestati, extracomunitario, è indagato anche per il reato di estorsione nei confronti di alcuni connazionali.

L’operazione ha impegnato, oltre ai poliziotti della squadra mobile, anche equipaggi del reparto prevenzione crimine. (ANSA).