Guida con patente falsa pagata 1200 euro: denunciato maliano

Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della polizia locale di Castelfranco Veneto, in località San Floriano, ha fermato un’auto con a bordo un cittadino del Mali

Alla richiesta dei documenti il conducente ha mostrato una patente di guida a prima vista rilasciata dalle autorità dell’Isola di Malta, un documento non facile da trovare nei normali controlli. Gli agenti, insospettiti, hanno allora approfondito il controllo: il documento è stato posto all’analisi del microscopio e alla lampada wood in dotazione per far emergerne l’autenticità. Dopo un’attenta analisi la polizia locale ha scoperto che il documento era stato abilmente contraffatto in ogni sua parte.

Il 29enne maliano residente a Vedelago, messo alle strette, ha poi confessato di aver acquistato il documento per 1.200 euro. È stato quindi condotto al Comando per il foto segnalamento e le attività identificative di rito. Il documento è stato sequestrato ed il maliano, deferito all’autorità giudiziaria, ha dovuto riprendere la via di casa a piedi mentre il veicolo finiva su carro attrezzi in stato di fermo.

