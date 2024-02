Alla guida con patente falsa e mai conseguita: due stranieri denunciati

TRIESTE – La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino kosovaro di 38 anni per il reato di uso di atto falso. In particolare, nel corso del servizio di controllo lungo la strada costiera SR14, la Volante del Commissariato di “Duino – Aurisina” ha controllato un’autovettura e il conducente. Durante il controllo, gli agenti di polizia hanno notato delle incongruenze sulla patente di guida presentata dallo straniero. Accertamenti più approfonditi hanno confermato la falsità del documento.

Il cittadino kosovaro è stato denunciato ed è stato anche sanzionato amministrativamente per violazioni al codice della strada, l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre il documento falso è stato sequestrato.

Un episodio simile ha riguardato, in un’altra occasione, un cittadino rumeno – anche lui di 38 anni – denunciato dalla Polizia per il reato di falsità materiale.

In particolare, nel corso del servizio di controllo del territorio in A4, in località San Giovanni di Duino, gli agenti della Polizia di Stato hanno rilevato anomalie sulla patente di guida presentata dallo straniero ed anche in questo caso i più approfonditi controlli svolti hanno confermato la falsità del documento ed hanno consentito di accertare che il giovane guidava senza essere titolare di alcuna patente di guida. Il cittadino rumeno è stato dunque denunciato e sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada, l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre il documento falso è stato sequestrato.

